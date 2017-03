The examples populate this alert with dummy content

MOVILIDAD El autobús cierra 2016 con el mayor aumento de viajeros de la última década El servicio ganó un 13,7% más de pasajeros – El Ayuntamiento estudia ampliar las tarifas planas y prepara una campaña para incentivar el uso del transporte público entre los estudiantes jueves, 30 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (29/03/2017) El servicio de transporte público de Alcoy acabó 2016 con el mayor incremento de usuarios de la última década. El número de viajeros creció un 13,7% respecto al año anterior, según datos de Tuasa, la empresa que presta el servicio. El Ayuntamiento de Alcoy prepara nuevas bonificaciones a colectivos sociales con escasos recursos y campañas de promoción, especialmente dirigidas a los estudiantes. El autobús tuvo el año pasado 1.528.555 usuarios, un 13,7% más que en 2015. Es el mejor registro del servicio desde 2012 y el mayor incremento desde el año 2007. La cifra confirma el atractivo de los bonos implantados en julio de 2015. El concejal de Movilidad, Jordi Martínez, reconoce que el Gobierno no esperaba un aumento tan notable. “Pensábamos que el número de pasajeros se iba a mantener, pero hemos confirmado la buena aceptación de las tarifas planas”, señala el edil. Pese al aumento, el número de usuarios sigue lejos de los casi dos millones de viajeros que tuvo el servicio en 2007, cuando operaban más líneas que ahora. Hay, por tanto, mucho margen de mejora, dice el concejal. El Ayuntamiento va a crear nuevas modalidades de tarifas planas, destinadas a parados, no solo de larga duración, como hasta ahora, y va a lanzar campañas destinadas a los futuros alumnos de los institutos. Según Martínez, su departamento estudia ampliar las bonificaciones a otros colectivos con escasos recursos. Respecto de las campañas de promoción, Martínez considera fundamental generar el hábito del uso del transporte público entre los alumnos de Primaria “que en el futuro van a ser quienes utilicen el autobús para llegar a los institutos”. La Concejalía de Movilidad, por otra parte, está probando diferentes tipos de autobuses ecológicos para poderlos incorporar al servicio en la próxima renovación de la flota.