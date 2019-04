The examples populate this alert with dummy content

MOVILIDAD El autobús a demanda se implanta en doce pueblos de l'Alcoià i El Comtat El Consell aprueba el proyecto de transporte del área metropolitana de Alcoy que favorece el desplazamiento desde los pequeños municipios a los servicios básicos sábado, 13 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (13/04/2019) Los vecinos de los municipios de Alcosser de Planes, Quatretondeta, Fageca, Famorca, Tollos, Benimassot, Millena, Gorga, Balones, Benifallim, Penàguila y Alcoleja podrán solicitar con antelación que pase un autobús de línea regular para recogerlos y llevarlos a las localidades como Alcoy Muro o Cocentaina. El autobús a demanda es la novedad que incluye el nuevo plan de transporte del área metropolitana de Alcoy que ayer aprobó la Generalitat Valenciana. En el nuevo servicio, que se prestará durante los próximos 10 años, integra doce líneas. En los trayectos Alcoy-Benilloba-Gorga, Alcoy-Benasau-Ares o Muro-Planes habrá una prolongación del servicio por demanda de usuarios de los mencionados pueblos con el fin de dar cobertura y accesibilidad territorial a la red de núcleos de menor población para que acudan a los servicios básicos en las cabeceras de la comarca, según informa la conselleria de Vertebración del Territorio. Este nuevo proyecto, también incluye la recién inaugurada línea Muro-L’Orxa y el trayecto entre Banyeres y Muro, con paso por Bocairent, Alfafara y Agres. El autobús comarcal entre Alcoy y Muro sigue siendo el eje principal de esta red de transporte intermunicipal. Esta oferta de mejora del servicio también incluye recuperar el servicio Alcoy-Villena y mantener el trayecto entre Banyeres y Alcoy, según indican desde la conselleria. La mayoría de los viajes que efectúen los autobuses para enlazar los pequeños municipios con los grandes serán entre semana, según se especifica en el proyecto. En el documento, asimismo, también se contempla para 2020 la integración de las líneas escolares con el servicio regular para optimizar los recursos y ampliar la oferta de viajes a los vecinos de El Comtat y l’Alcoià.