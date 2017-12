The examples populate this alert with dummy content

TRANSPORTE El autobús será gratuito los sábados de diciembre Los días 16, 23 y 30 el servicio urbano no tendrá ningún coste, con el objetivo de reducir el uso de transporte privado en Navidad y descongestionar el tráfico en el puente de San Jorge por la colocación de los bolardos jueves, 14 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Por tercer año consecutivo la concejalía de Movilidad ha decidido apostar por el fomento del transporte urbano durante la Navidad. De este modo, los próximos sábados 16, 23 y 30 de diciembre el servicio de autobús urbano será completamente gratuito para la ciudadanía. Con la medida se espera reducir el uso de transporte privado en Navidad, una época en la cual las calles de la ciudad se encuentran especialmente concurridas, ya sea de gente realizando las tradicionales compras o disfrutando de las particularidades de la Navidad alcoyana. El Centro ejemplifica como ninguno otro barrio esta realidad, por lo cual se vería beneficiado de la reducción en el uso de vehículos privados. La descongestión de tráfico que tendrá que experimentar el Centro favorecerá las inminentes actuaciones en el puente de San Jorge por la instalación de los bolardos de seguridad, las cuales, coincidiendo con algunos de los días del bus gratuito, serán el 15-16 y 22-23 de diciembre. La infraestructura mantendrá uno de los carriles abiertos durante estos dos periodos. El primer carril que se cortará será el que discurre del Centro a la Alameda. El concejal de Movilidad, Jordi Martínez, recuerda los beneficios que se obtienen con la gratuidad del autobús: "En primer lugar fomentamos el uso del transporte público, una tendencia que esperamos se mantenga el resto del año y por la cual ya apostamos de un tiempo a esta parte, por ejemplo con la implantación de los bonos sociales. Por otro lado se pretende reducir al mínimo las nocivas emisiones que generan los vehículos, y se intenta descongestionar barrios con especial afluencia estos días, una realidad que pueda beneficiar al comercio y al disfrute de nuestra festividad navideña".