ALCOY El autobús urbano registra 881.565 viajeros en el primer semestre de 2019 Es la cifra más alta en un periodo de seis meses de la última década y el Ayuntamiento atribuye este incremento a la aplicación de bonos sociales miércoles, 14 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (14/08/2019) Los autobuses que realizan los trayectos por las calles de Alcoy registran 881.565 usuarios en el primer trimestre de este año, según informan desde el Ayuntamiento. Es la cifra más alta registrada entre enero y junio de la última década, sustituyendo los 874.157 viajeros que se dieron en 2011 y que hasta ahora ostentaba el primero puesto en la clasificación. La aplicación de bonos sociales, según explica el edil de Movilidad Jordi Martínez, ha contribuido a superar esta barrera estadística en un primer semestre. El concejal destaca que "tenemos las mejoras cifras de la última década" y recuerda que "en 2014 hubo una reducción de una línea y de autobuses. Esto demuestra que los bonos sociales que implantamos han funcionado. Es una buena noticia que también indica la concienciación que tiene la ciudadanía respecto a la movilidad sostenible y el medio ambiente".