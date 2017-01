The examples populate this alert with dummy content

TEMPORAL El autobús urbano vuelve a funcionar El Ayuntamiento pide a los vecinos que extremen la precaución y no utilicen vehículos particulares jueves, 19 de enero de 2017 El casco urbano de Alcoy recupera la normalidad después de una mañana de serios problemas como consecuencia de la nieve, la lluvia y el frío. El servicio de transporte público vuelve a funcionar, como ha explicado el alcalde, Antonio Francés. Lo hace con restricciones en calles de la Zona Alta y de Batoy, donde la circulación sigue siendo peligrosa. Francés, tras reunirse con responsables de las fuerzas de seguridad y de Protección Civil, ha señalado que todas las líneas del autobús estarán en funcionamiento a lo largo de la tarde. El alcalde insiste en pedir precaución a los vecinos, a los que recomienda no utilizar los vehículos particulares.