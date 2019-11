The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS El autor del cartel y el director del Himno, en Amagatalls de la Festa Jordi Sellés y Àngel Lluís Ferrando son dos de los protagonistas de las Fiestas 2020 - Ambos han explicado a Paco Aznar cómo se enteraron de su nombramiento y cómo se preparan para afrontar ambos retos jueves, 07 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (07/11/2019) Paco Aznar ha tenido en su programa a Jordi Sellés y Àngel Lluís Ferrando. El primero hará el cartel de fiestas de Moros y Cristianos que se descubrirá el 1 de abril y el segundo dirigirá el Himno en el Día de los Músicos. El pintor y el músico explican en Amagatalls de la Festa aspectos relacionados con estas responsabilidades como, por ejemplo, la manera en la que afrontan estos retos.