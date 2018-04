The examples populate this alert with dummy content

DIANA El aviso más madrugador a los Moros y Cristianos antes de las Entradas Tras la misa y el rezo del Ave María, Alcoy ha recibido a las tropas de la cruz y la media luna, antes de su desfile triunfal por el centro de la ciudad domingo, 22 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La llamada a la Fiesta, como es tradición, no se hace esperar. La Diana de este domingo 22 de abril, tras la misa y el rezo del Ave María, ha reunido a moros y cristianos antes de las Entradas. La primera, con sus diez festers y cabo, además de su banda de música, ha arrancado a las 5.50 horas y la última sobre las 7.45 horas, en este día que ha amanecido con la izada de la Cruz en el castillo. El sargento cristiano ha precedido a la filà del Capitán, los Navarros, que han escogido la marcha Mirhab para su arrancà de Diana. Si el broche final de la diana cristiana lo han puesto los Aragoneses, el bando moro ha culminado con el desfile de los Benimerines, tras la apertura del sargento y del Capitán de los Verdes. La diana, que se ha iniciado en la plaza de España y ha transcurrido por Santo Tomás, la iglesia de San Jorge, Sant Jaume y la plaza Emilio Sala, ha finalizado ante la residencia. Ha salido de nuevo desde la avenida del País Valencià, por Sant Francesc, finalizando en la placeta de la Creu Roja. Arranca nuevamente en el Partidor y va por San Nicolás, hasta San Mauro. La diana del 22 de abril de 2016 abre boca para el espectáculo que vivirá Alcoy ese día.