NADAL ALCOIÀ El Ayuntamiento aborda el recorte del último tramo de Cabalgata y Bando Dieciocho entidades, que participan en los desfiles, apoyan que finalicen antes del puente de Cervantes- El Gobierno local planteará el cambio a la Corporación para poder aplicarlo en enero de 2020 miércoles, 11 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/12/2019) La próxima Cabalgata de Reyes Magos vería variado su recorrido en caso de que prospere la propuesta, que de manera unánime apoyan 18 entidades, para que el desfile concluya al final del País Valencià. La iniciativa responde a una demanda generalizada de los participantes y que apoyan las cuatro bandas de música locales, los dos grupos de danzas, los cuatro de tabaleters i dolçainers, los grupos juveniles que colaboran en los desfiles, las dos empresas de equitación y cuadra y la Asociación de San Jorge. El recorte se plantea ante la falta de público, tanto en el puente de Cervantes como el posterior paseo, donde se llegaba a parar música bailes y se aceleraba el paso, según los participantes. El ritmo se recuperaba a la altura del cruce de la calle Oliver hasta la iglesia de San Roque, donde solía finalizar en torno a las 10 de la noche. Una fuente de la organización ha explicado a Radio Alcoy que este recorte lleva aparejado iniciar el desfile a la hora habitual, a las seis de la tarde, en la curva del ecoparque, ante la mayor presencia de público en el arranque. El recorte que se plantea para el final de la Cabalgata se aplicaría también al Bando. El gobierno municipal busca el apoyo mayoritario, del resto de grupos en la oposición, en la comisión extraordinaria de Servicios a las Personas, convocada para este jueves 12 de diciembre. En caso de obtener dictamen favorable, el asunto sería tratado en un pleno extraordinario previsto para el próximo lunes 16 de diciembre. Con la mayoría simple de votos a favor de finalizar los desfiles en País Valencià, la propuesta se trasladaría a la Consellería de Cultura que es quien tiene la última palabra sobre posibles modificaciones en Bando y la Cabalgata, debido a que desde 2011 cuentan con la protección de la declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial.