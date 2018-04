The examples populate this alert with dummy content

ANIMALES El Ayuntamiento abre tres expedientes sancionadores por incumplir la ordenanza de tenencia de animales Uno de los casos ha sido multado con cinco sanciones graves y una muy grave por no tener registrado a un animal de raza peligrosa viernes, 06 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (06/04/2018) El Consistorio ha resuelto en la Junta de Gobierno de este lunes sanciones a tres personas, dueñas de mascotas, por no tener en cuenta las normas que afectan a la tenencia de animales. El primer expediente acabó con 5 sanciones graves y una muy grave: no cumplir con el calendario de vacunaciones, tener el perro sin chip, dejar suelto un animal potencialmente peligroso, que además estaba sin bozal ni cadena y no estaba inscrito al registro de animales potencialmente peligrosos, esta última como caso de sanción muy grave. El propietario de un pit bull, sin ningún tipo de documentación, lo dejó a cargo de una familiar, dándose el caso que el perro estaba suelto con tres menores, de cinco o seis años, en medio de la calle sin ninguna medida de protección. La segunda persona sancionada hizo la infracción leve de tener su perro sin registrar y la grave fue que, además, tampoco tenía el chip, misma infracción que quedó sancionada en el tercer expediente. La Junta de Gobierno también concedió una licencia administrativa para la tenencia de un animal potencialmente peligroso a la propietaria de un perro de raza American Staffordshire Terrier.