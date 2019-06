The examples populate this alert with dummy content

ALCOY El Ayuntamiento abrirá las tres piscinas municipales este viernes Deportes instala cámaras de seguridad y taquillas en las dependencias de José Trenzano y Caramanchel - La temporada de baño terminará el 8 de septiembre y se mantienen los precios de la entrada y abonos lunes, 10 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (10/06/2019) Alcoy abrirá las tres piscinas municipales este viernes con un refuerzo en la seguridad de las instalaciones José Trenzano y Caramanchel. Desde el 14 de junio hasta el 8 de septiembre será la temporada de baño en estos dos recintos y en Batoy. La concejalía de Deportes vuelve a apostar por esta apertura simultánea y por mantener los precios de las entradas y abonos para bañarse, según ha explicado Alberto Belda. El concejal en funciones de Deportes, asimismo, ha anunciado que se mejora la seguridad en las piscinas del Ensanche y la Zona Norte en dos vertientes. Tanto en la piscina municipal como en la de Caramanchel "habrá taquillas individuales para que los bañistas puedan dejarse las cosas y estarán cerradas con los candados que lleven los usuarios" y también se han instalado "cámaras de seguridad, de manera que velarán para que la seguridad en estos recintos sea la máxima", añade Belda. Tras la inversión de 130.000 euros el año pasado en el cambio de pavimento, colocación de césped artificial o la automatización en el sistema de entrada, entre otras mejoras, para esta campaña la concejalía ha seguido manteniendo estas áreas para los usuarios. El horario de las piscinas será de lunes a domingo de 10 a 20 horas y los abonos ya se pueden retirar en la oficina del Centre d'Esports.