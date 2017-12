The examples populate this alert with dummy content

OBRAS El Ayuntamiento acondiciona el futuro aparcamiento en el solar del horno moruno El inicio de los trabajos de asfaltado preparan a este espacio para que albergue 19 plazas de aparcamiento en la zona más cercana a San Juan sábado, 23 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento ha iniciado los trabajos de asfaltado para acondicionar el solar existente entre las calles de San Juan, Barbacana, San José y Tio Caram, famoso por su horno de estilo moruno. El resto del espacio se está acondicionando y adecuando como zona verde y ajardinada. La intención del Ayuntamiento es proteger el horno de estilo moruno, que está recibiendo un tratamiento adecuado. Está previsto que las obras, valoradas en 35.000 euros, acaben próximamente. El proyecto incluye 19 plazas de aparcamiento en el solar, concretamente en la zona más próxima a la calle San Juan, espacio que se está asfaltando.