SEGURIDAD El Ayuntamiento activa un protocolo de actuación en casos de envenenamiento de mascotas Este jueves 2 de enero habrá una reunión entre diferentes departamentos municipales, agentes medioambientales y la Protectora para informar y crear un documento sobre qué hacer en estas situaciones lunes, 30 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (30/12/2019) El Ayuntamiento de Alcoy ha activado un protocolo de actuación ante casos de envenenamiento de mascotas. Será el próximo jueves 2 de enero cuando habrá una reunión de diferentes departamentos municipales, agentes medioambientales y componentes de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alcoy, para informar sobre los casos de envenenamiento de animales de compañía y crear un documento para repartir entre las clínicas veterinarias y entre la ciudadanía en general para saber cómo actuar en caso de que el animal ingiera veneno o en caso de detectar a alguna persona responsable de este acto. El concejal de Sanidad y Salud Pública, Miguel Juan Reig, explica que con esta iniciativa se intenta actuar ante un grave problema que reaparece periodicamente. En las últimas semanas se han detectado casos de perros envenenados en el parque del Romeral.