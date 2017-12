The examples populate this alert with dummy content

MOVILIDAD El Ayuntamiento adjudica el carril bici entre Cotes Baixes y el Viaducto a la empresa Pavasal por 33.000 euros La previsión es que los trabajos arranquen a principios de 2018 y duren dos semanas miércoles, 27 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El proyecto de carril bici ha sido adjudicado a la empresa Pavasal por un importe global de 33.076,30 euros. Las obras está previsto que se inicien a principios de año y tengan una duración de dos meses. El proyecto para introducir el carril bici tendrá en total 1.300 metros y pasará por la calle Pare Poveda, Alcalde Agustí Albors, Avinguda Andalusía, Ferran el Catòlic hasta Sant Joan Bosco, enlazando con el carril bici que ya está construido en el polígono Cotes Baixes. De este modo, la ciudad quedará conectada entre el barrio de la Zona Norte y el del Viaducto con un carril bici. El proyecto fue el más votado en los presupuestos participativos de 2017. Esta actuación va unida a la construcción de cuatro carriles bici en los polígonos industriales de la ciudad que ya se han ejecutado y al futuro proyecto de una vía para ciclistas y peatones que unirá Batoi con Zona Norte.