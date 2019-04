The examples populate this alert with dummy content

MOVILIDAD El Ayuntamiento adjudica la construcción del carril bici por 911.746 € La mesa de contratación elige la propuesta de TECOPSA, de las ocho presentadas, por la relación calidad-precio para la creación del trazado desde Gormaig a Batoy - La plataforma entre Alcoy y Cocentaina registra 3.000 trayectos mensuales jueves, 11 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Alcoy adjudica las obras para crear el nuevo carril bici y peatonal entre Gormaig y Batoy por un importe de 911.746 euros. Ocho empresas se presentaron al concurso de licitación para construir este trazado de 9 kilómetros por la cara norte de la ciudad. Jordi Martínez, edil de Obras y Servicios, explica que esta semana se reunió la mesa de contratación y seleccionó la oferta mejor valorada por su relación calidad-precio y que corresponde a la de la empresa Tecnología de la Construcción y Obras Públicas S.A. (TECOPSA). La mesa ha requerido al licitador una documentación para completar el expediente administrativo. Una vez la mercantil la presente, se realizará la adjudicación definitiva de este proyecto que tiene un plazo de ejecución de cuatro meses y un presupuesto de 911.746 euros, según indican fuentes municipale. Una parte de este coste será sufragado por el Fondo Feder, a través de la Dirección General de Fondos de Municipios de la Generalitat Valenciana.