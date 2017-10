The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE El Ayuntamiento alcanza un ahorro energético de 74.755 euros al año El alumbrado público representa la mitad del ahorro, con 36.537 euros - Las emisiones de dióxido de carbono en la Font Roja se han reducido en 17 toneladas jueves, 19 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Alcoy está llevando adelante diferentes acciones para obtener un ahorro, tanto de energía como económico, produciendo menos emisión de CO₂. El Consistorio ha conseguido un ahorro de 74.755,69 euros al año, gracias al hecho que los consumos en iluminación han disminuido a causa de que de forma gradual ha realizado un cambio de luminarias por otras de mayor eficiencia energética y por la implantación de sistemas de control. El alumbrado público es con el que mayor ahorro se obtiene con 36.537,96 euros al año, lo cual representa el 48.9% del ahorro, posteriormente está Medio Ambiente con 18.420, el 24.6%. El ahorro se ha conseguido también en la Casa Consistorial y Edificios Municipales, Centros de la Tercera Edad, Centros Sociales, Cocheras/Almacenes, Conservatorio, Cultura, Deportes, Educación Primaria, EIMA Jesuset de Miracle, EIMA Zona Nord, Museo Arqueológico y Turismo. En la Font Roja, ha conseguido reducir en un 27% los kWh totales con una reducción de emisiones de 17 toneladas de dióxido de carbono. Para conseguir este ahorro el Ayuntamiento ha implementado en el edificio Font Roja Natura controles de consumo por planta y departamento, ha aislado las ventanas, además de regular los consumos por horarios y espacios. En concreto, se ha pasado en 2013 de consumir 66.375 kWh de gas y 212.941 kWh de electricidad, es decir un total de 279.316 kWh, a consumir en 2016, 204.241 kWh en total: 85.475 kWh de gas y 117.766 kWh de electricidad. Ahorro en centros escolares También hay que recordar que los centros escolares públicos que producirán un ahorro, tanto de energía como económico, produciendo menos emisión de CO₂ con las actuaciones realizadas desde el Ayuntamiento: cambios a caldera de gas natural al CEIP Sant Vicent, EIMA Jesuset de Miracle y Conservatorio Municipal Joan Cantó. Además, se ha cambiado a iluminación led en el CEIP Huerta Mayor y la EIMA Zona Norte. El ahorro en los Centros Educativos será de 185.455,31 kWh y 20.739,57 euros al año, además habrá un ahorro de CO₂ de 67,41 al año.