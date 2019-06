The examples populate this alert with dummy content

RECONOCIMIENTO El ayuntamiento de Alcoy entrega un reconocimiento a los deportistas de élite El acto se enmarcó dentro de las ponencias de l’Esport en 3d miércoles, 05 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Un total de 45 deportistas de Alcoi de 12 modalidades diferentes durante el año pasado formaron parte de la lista de deportistas de élite de la Comunidad Valenciana. A la ceremonia, celebrada ayer en el ágora, se hizo entrega de un reconocimiento a estos deportistas alcoyanos. Cada uno de ellos recibió un diploma conmemorativo, así como un carné con el cual poder hacer uso de las instalaciones deportivas municipales gratuitamente. El acto tuvo lugar después de la ponencia de Alejandro Marín, estudiando de Ingeniería Mecánica en el Campus de Alcoi de la UPV. Marín elabora sus propias prótesis de pierna para practicar deporte, ha sido campeón de España de salto de longitud adaptado y subcampeón de 100 y 200 metros adaptado, y es miembro del equipo nacional de surf de nieve para los Juegos Paralímpicos de China 2020. Aquí tenéis el listado de deportistas de élite: DEPORTISTAS DE ÉLITE DE ALCOY – RESULTADOS DEPORTIVOS 2018 NOMBRE APELLIDOS DEPORTE NIVEL ALEJANDRA GISBERT PERICAS ATLETISME Promoción MARIA LLACER MARTINEZ ATLETISME Promoción CARLOS GALERA CANTO CICLISME BMX Promoción SERGI VALERO CANTO CICLISME BMX Promoción IVAN FRANCES NAVARRO FUTBOL Promoción LAURA CASABUENA GARCIA GIMNÀSTICA ARTÍSTICA Promoción INES PADILLA ESTEVE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA Promoción JAVIER ALOS MIGUEL HOQUEI PATINS Promoción PABLO BELTRAN ABAD HOQUEI PATINS Promoción MARC CASTAÑER PASCUAL HOQUEI PATINS Promoción MARTA CERRADA TORRES HOQUEI PATINS Promoción PAU GANDIA BENEYTO HOQUEI PATINS Promoción FELIX GARCIA PIÑERO HOQUEI PATINS Promoción JORDI GOMEZ SEMPERE HOQUEI PATINS Promoción MANUEL MIR REALE HOQUEI PATINS Promoción TERESA PAYA SILVESTRE HOQUEI PATINS Promoción ARNAU PEREZ PLA HOQUEI PATINS Promoción NICOLAS SEGUI SEMPERE HOQUEI PATINS Promoción ALEJANDRO VERDU BLANQUER HOQUEI PATINS Promoción JAVIER VERDU BLANQUER HOQUEI PATINS Promoción IVO VIDAL TORREGROSA HOQUEI PATINS Promoción RAUL FERNANDEZ GARCIA JUDO Promoción VANESSA CALATAYUD DOMENECH PATINATGE ARTÍSTIC Promoción KAREN JORDA LLINARES PATINATGE ARTÍSTIC Promoción CARLA MOLLA AURA PATINATGE ARTÍSTIC Promoción ABRIL MULLOR COLOMER PATINATGE ARTÍSTIC Promoción LLUNA PAYA ABAD PATINATGE ARTÍSTIC Promoción HELENA PELAEZ NAVARRO PATINATGE ARTÍSTIC Promoción RAQUEL PLA RUIZ PATINATGE ARTÍSTIC Promoción LIDIA PULIDO LOPEZ PATINATGE ARTÍSTIC Promoción MIREIA SANCHEZ REIG PATINATGE ARTÍSTIC Promoción AINHOA VALERO BLANQUER PATINATGE ARTÍSTIC Promoción DAMIAN ARRIBAS PEREZ RUGBY Promoción JULIAN ARRIBAS PEREZ RUGBY Promoción ADRIAN CANDELA JULIAN TIR AMB ARC Promoción ANTONIO CRIADO PAVON ATLETISME Nivel B ALEJANDRO CORDERO PASTOR CICLISME BMX Nivel B MARIA JOSE ALBERO MONTIEL ESPORTS ADAPTATS Nivel B AIDA FRANCES GARCIA FUTBOL SALA Nivel B GAIZKA PORRAS FERREIRO JUDO Nivel B ISMAEL EWAN SANCHEZ MC ILROY ESCALADA Nivel B MANUEL CANDELA JIMENEZ TIR AMB ARC Nivel B ANGELA ANDUGAR GISBERT VELA Nivel B NESTOR ABAD SANJUAN GIMNÀSTICA ARTÍSTICA Nivel A ANDREA SILVA PASCUAL PATINATGE ARTÍSTIC Nivel A