LA CARRASCA El Ayuntamiento de Alcoy insta a McDonald’s a cumplir la sentencia que fuerza a cerrar el McAuto A raíz de una denuncia de la Colla Ecologista La Carrasca, el TSJ declaró ilegal el aparcamiento en 2016 - Con la ejecución de la sentencia, el restaurante no podrá ofrecer el servicio de ventanilla para los coches, ya que el McAuto será de uso público lunes, 03 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (03/12/2018) El Ayuntamiento de Alcoy insta a McDonald’s a cumplir la sentencia que fuerza a cerrar el McAuto. El pleno del Ayuntamiento ha aprobado la ejecución de la sentencia con los votos a favor del PSOE y de Ciudadanos. Guanyar votó en contra y se abstuvieron el Partido Popular y Compromís. A raíz de una denuncia de la Colla Ecologista La Carrasca, el Tribunal Superior de Justicia declaró ilegal en 2016 el aparcamiento y la zona exterior del restaurante por ocupar un suelo calificado como zona verde. El fallo señalaba que el aparcamiento debía ser subterráneo y que el espacio para uso privado triplicaba el máximo autorizado. Con la ejecución de la sentencia, solicitada por La Carrasca en junio, el aparcamiento exterior será de uso público y no estará permitido el acceso de vehículos al McAuto. El restaurante podrá seguir abierto pero no podrá ofrecer el servicio de ventanilla para los coches. El McAuto representa el 40% de la facturación del McDonald’s.