ECONOMÍA El Ayuntamiento de Alcoy, presente en la última jornada de Heimtextil El alcalde de Alcoy, Antonio Francés, y el concejal de Empleo y Empresa, Alberto Belda, visita Frankfurt y se reúne con representantes de los expositores de empresas textiles de la zona viernes, 10 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (10/01/2020) Cuarta y última jornada de Heimtextil este viernes, feria internacional del textil, que ha recibido la visita de una delegación del Ayuntamiento de Alcoy. Tras reunirse con los empresarios que exponen estos días en la principal feria del sector en el ámbito internacional en Frankfurt, el alcalde, Antonio Francés, que ha estado acompañado por el concejal de empleo y Empresa, Alberto Belda, destaca el auge que ha cobrado el textil a la vista de los resultados de Heimtextil que este viernes cierra sus puertas. Francés suma a los anuncios del president de la Generalitat, Ximo Puig, y el conseller de Economía, Rafa Climent, que ayer visitaron la feria, con la creación de la Mesa del Textil, los avances de la nueva sede de Aitex de 12.000 metros cuadrados, previstos para este 2020, un instituto que es clave en la innovación del sector. El alcalde ha recordado el trabajo durante años de estas empresas en busca de la innovación y la internacionalización. De las 61 empresas valencianas representadas en la feria de Franfurt, 20 son de L'Alcoià y El Comtat y 66 son valencianas de las 120 españolas en una industria que ocupa a más de 20.000 personas en la Comunitat Valenciana.