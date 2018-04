The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS El Ayuntamiento de Alcoy y la Asociación de San Jorge firman el convenio para estas fiestas El expediente cuenta con más de 300 hojas e incluye desde planos de seguridad hasta memorias y balances de la ASJ - El Ayuntamiento aumenta en 4.500 euros su partida para fiestas, que este año asciende a 130.000 euros jueves, 19 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El alcalde Toni Francés y eel presidente del ASJ, Juan José Olcina han firmado este miércoles el convenio para la organización de las Fiestas de Moros y Cristianos 2018, aprobada en la Junta de Gobierno del pasado 13 de abril. La firma del convenio entre el Ayuntamiento de Alcoy y la ASJ, que ya está aprobado, forma parte de un amplio expediente que incluye múltiple información relativa a las fiestas patronales. El documento municipal, que tiene más de 300 páginas, incluye, además del convenio, información referente a la tarea realizada por la Asociación en 2017 e información como planos y seguros en relación a las próximas fiestas de Moros y Cristianos 2018. Entre los documentos se pueden encontrar los planos de las tribunas y sillas para las próximas fiestas y los planos de evacuación y los seguros de todos los elementos de la vía pública. Al mismo tiempo, también se incluye la memoria de actividades 2017 ASJ y la propuesta de actividades para el 2018, así como el balance de cuentas de 2017 y el presupuesto para este año realizado por la Asociación. Finalmente, se incluye el convenio firmado por el presidente de la Asociación, Juan José Olcina, y el alcalde Toni Francés. La cuantía económica municipal que el Ayuntamiento destina a este convenio para la organización de las fiestas en esta ocasión es de 130.000 euros, 4.500 euros más que los destinados en 2017.