The examples populate this alert with dummy content

OBRAS El Ayuntamiento de Alfafara amplía sus dependencias y servicios Los trabajos comenzaron hace 6 meses presupuestados en 121.000 euros y han consistido en el reparto de las dependencias entre el edificio original y el colindante martes, 16 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Las obras de ampliación de la Casa Consistorial de Alfafara, presupuestadas en 121.000 euros, han sido sufragadas en un 95% por la Diputación de Alicante. Los trabajos comenzaron hace 6 meses y han consistido en el reparto de las dependencias entre el edificio original y el colindante que adquirió el Ayuntamiento. La configuración resultante es de plantas diáfanas con una distribución más flexible e iluminada. Tras la firma del acta de recepción de las obras, la alcaldesa de Alfafara, Raquel Vicedo, destaca que la ampliación de salón de plenos permitirá abrir su uso a la población. "Cuando no sea utilizado para actos del ayuntamiento estará a disposición de los vecinos". La rehabilitación comprende también el uso administrativo y el archivo, que cuenta con mayor espacio para la documentación que ha comenzado a digitalizarse. Destaca la instalación de un ascensor para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida.