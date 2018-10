The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY El Ayuntamiento anuncia para principios del próximo año el proyecto definitivo del Bulevar Abrirá turno de consultas a los vecinos tras la navidades para completar el anteproyecto que ha presentado-Los trámites comenzarán cuando la calle Entenza quede reabierta lunes, 08 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (08/10/2018)

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (08/10/2018) El Ayuntamiento espera tener a principios del próximo año el proyecto definitivo del Bulevar. La idea es completar el anteproyecto, que ya a presentado a los vecinos, con las aportaciones realizadas en un turno de consultas, que abrirá en enero. El anteproyecto contempla la construcción de aceras amplias y una calzada con un carril por sentido. Vicent Segura, vocal de la asociación de vecinos, anima a la participación para que el proyecto final sea del agrado de todos. Confía en que se cumplan los plazos y el proyecto pueda licitarse a antes de primavera. "El Ayuntamiento se ha comprometido a iniciar principios del año que viene una ronda de aportaciones para en caso de haber modificaciones poder licitarlo en los primeros meses del año". Esta obra prevé su desarrollo cuando finalice la de Entenza. Según los vecinos el Ayuntamiento espera poder reabrir la calle antes de que finalice el año. "El segundo tramo Isabel la Católica-Góngora será asfaltado a partir del 1 de noviembre. La idea es a mediados de mes o principios de diciembre tener la calle lista para su reapertura". En la reunión con los representantes municipales en la que se informó de los proyectos que afectan al barrio, los vecinos insistieron en poder disponer de los locales de la actual agencia de lectura de la Uixola para establecer su sede, según explicó el también vocal, Emili Castelló.