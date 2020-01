The examples populate this alert with dummy content

PLENO El Ayuntamiento aprueba la permuta del juzgado por tres edificios de la Generalitat Buena parte de los grupos de la oposición han criticado esta medida y Lorena Zamorano la ha defendido afirmando que era la mejor posible tras una larga negociación con la Generalitat Valenciana viernes, 03 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (03/01/2020) El Ayuntamiento ha acordado la permuta del Palacio de Justicia de la Mare de Déu por tres edificios propiedad de la Generalitat Valenciana. El consistorio transferirá la actual sede de los juzgados, de la plaza de la Mare de Déu, por el edificio administrativo de la calle Mayor, donde se ubican las sedes de varias concejalías como la de Medio Ambiente o la de Educación, la Escuela Infantil de la Zona Norte y el Centro Social también de la Zona Norte, además del pago de 56.000 euros. La permuta del Palacio de Justicia es uno de los asuntos que más polémica ha causado en el pleno de hoy. La oposición ha mostrado su descontento. Cristian Santiago de Podem ha explicado que de la mala gestión del Partido Popular en su momento llega esta mala solución citando la frase de aquellos polvos vienen estos lodos, Pablo González, de Guanyar, se preguntaba si los tres edificios que adquiere el Ayuntamiento no serán un problema puesto que alguno de estos inmuebles no están adaptados y Màrius Ivorra de Compromís se preguntaba la razón de las prisas por aprobar esta permuta cuando el expediente de la Generalitat estaba fechado en octubre. Se trata de un acuerdo que comenzó a negociarse hace cuatro años para que el Ayuntamiento de Alcoy pudiese recuperar al menos parte de los más de tres millones de euros invertidos en la construcción del edificio del nuevo Palacio de Justicia. Alcoy había solicitado en principio a la Generalitat seis edificios a cambio de la actual sede judicial, a la cual se trasladaron los juzgados de primera instancia e instrucción a finales de 2016, tras la adecuación de las instalaciones con una inversión de 100.000 euros. Podem, Ciudadanos y Vox se han abstenido, PP, Compromís y Guanyar han votado en contra y solo ha votado a favor el PSOE. El portavoz de los populares Quique Ruiz ha hablado de nombres propios y ha pedido que no se culpara al partido de la mala gestión sino al alcalde de aquel momento, Jordi Sedano, y el conseller de Justicia, el también alcoyano Miguel Peralta, definiendo este desenlace como desastroso. Por último, la concejal Lorena Zamorano ha defendido esta gestión tan compleja con un resultado para ella positivo para el Ayuntamiento cuando las primeras negociaciones con el entonces conseller popular Serafín Castellano no quería que la Generalitat diese nada al Ayuntamiento por este edificio y que si bien los tres inmuebles ya estaban siendo utilizados por el Ayuntamiento ahora pasan a ser de su propiedad, patrimonio de la ciudad. En el pleno también se ha abordado el protocolo de adhesión entre el ayuntamiento y la sociedad proyectos temáticos de la Comunidad Valenciana, SAU, dentro del proyecto Distrito Digital. Pese a que se ha aprobado esta adhesión el portavoz del PP, Quique Ruiz, ha lamentado que no se hable de Rodes para la ubicación de esta entidad y ha explicado que se sigue sin saber qué se ubicará en esta manzana. El alcalde, Toni Francés, le ha contestado recordando el trabajo realizado por su equipo de gobierno en los últimos años que ha permitido que Alcoy sea referencia en temas de digitalización y modernidad incluso con respaldo europeo. A respuesta de una pregunta de David Abad de Vox, el concejal de Seguridad, Raül Llopis, ha anunciado la incorporación de ocho nuevos componentes de la Policía Local la próxima semana.