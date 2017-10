The examples populate this alert with dummy content

HACIENDA El Ayuntamiento aprueba los tributos y precios públicos para 2018 El Gobierno municipal destaca la bajada de un punto del IBI con el objetivo de acabar la legislatura al 1% martes, 31 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (31/10/2017) El Ayuntamiento de Alcoy ha aprobado los tributos y precios públicos para el próximo año. La rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles, el IBI, un 0.1% más, sigue la tendencia establecida los últimos años de bajada y que plantea el objetivo de acabar la legislatura al 1%. El Gobierno local ha logrado el apoyo mayoritario del resto de grupos para la regularización del 1% en diferentes tasas e impuestos y la nueva bonificación de tasas municipales en vehículos eléctricos e híbridos así como ascensores y obras en el centro histórico. Su propuesta llegaba al pleno con el dictamen favorable de la comisión informativa previa. Vanesa Moltó, concejal de Hacienda, resalta que la reducción del IBI al actual 1,01% es la cifra más baja desde 1992. "Hay que indicar que el catastro de Alcoy de los más bajos de la Comunidad Valenciana y los datos oficiales sitúan en Alcoy cómo una de las ciudades con menos presión fiscal de la media de España y de toda la Comunidad Valenciana con 455,57 euros por habitante frente a la media a municipios de la medida de Alcoy es de 524,38 euros por habitante". Moltó recuerda la línea del Gobierno desde la anterior legislatura que ha continuado la actual, de bonificar a las familias con menos recursos, como fue el agua para las familias por debajo de los 12.000 euros de ingresos. Bonificación a la cual en 2017 se han acogido más de 985 familias alcoyanas. O la tarifa B de la basura, igualmente, para ingresos inferiores a los 12.000 euros, que ha permitido a 1298 familias ver reducida su contribución este año. Del mismo modo, las ayudas implantadas por el Gobierno para coadyuvar el IBI a familias escasas de recursos, en 2017 ha beneficiado a 1332 familias con una bonificación total de 103.950 euros. La regularización de los precios públicos y tributos municipales para 2018 refleja un 1,41% para el agua, de acuerdo con la fórmula polinómica que se mantiene con la concesionaria del servicio. "Hemos querido tener en cuenta los años de deflación donde los impuestos han sido congelados", señala Moltó. las tasas municipales que se regularizan son: cementerio, grúa, basura, conservatorio, expedición de documentos, derechos de examen, licencias ambientales y de apertura, matrimonio, vados, suelo, dominio público y Ágora. Otras modificaciones que se han introducido a los precios públicos son para nuevos usos culturales en el Teatre Calderón, el Bus de la Festa y, como novedad, se incluye por primera vez, la inscripción para los cursos del Gabinete de Normalización lingüística. También se amplía la bonificación para mejorar la sostenibilidad para los vehículos eléctricos y híbridos. Este ya estaban bonificados, pero a partir de 2018, a propuesta de Compromís Alcoi, estarán bonificados un 50% a partir del segundo año. Por último, el Gobierno apuesta por incentivar la rehabilitación en el centro histórico y a las medidas de años anterior añade nuevas bonificaciones. Por un lado, se baja el impuesto por obras al conjunto histórico-artístico un 1% y se mantienen las bonificaciones al 95%. También se bonifica la plusvalía, estarán exentos de este pago aquellas transmisiones en el conjunto histórico-artístico o en el BIC siempre que hayan hecho obras de mejora o rehabilitación. Se bonifica instalación de ascensores para viviendas con un mínimo 25 años de antigüedad que no sea obligatoria, bajando el importe un 1%.