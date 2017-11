The examples populate this alert with dummy content

BARRIOS El Ayuntamiento arranca su ciclo de reuniones con los vecinos en la Zona Norte La mayor parte de las intervenciones giraron en torno al mantenimiento de la ciudad y los perros - Esta tarde se celebra la segunda reunión, de un total de 9, en este caso en la Asociación de Vecinos de Batoi miércoles, 08 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El mantenimiento de la ciudad y los perros. Estos son los principales temas que preocupan a los vecinos de la Zona Norte. Así lo manifestaron en la reunión que el Ayuntamiento ha mantenido este martes en la Asociación de Vecinos del barrio, dentro del ciclo de encuentros abiertos que el Consistorio va a llevar a cabo, un total de 9, y que esta tarde, a partir de las 19 horas, llega a la Asociación de Vecinos de Batoi. En esta primera reunión, el Ayuntamiento ha dado a conocer a la ciudadanía temas generales, explicando los dos años de gestión, como el dato que otorga a Alcoy el menor índice de la provincia de exclusión social y con la presión fiscal más baja, siendo las políticas sociales, una apuesta firme del gobierno. El alcalde también ha recordado que la ciudad ha conseguido la rehabilitación de casi 400 viviendas gracias a la ARRU y que Alcoy es una de las ciudades que ha conseguido financiación para llevar adelante las estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI); concretamente 10 millones de euros procedentes de los fondos europeos FEDER que permitirán poner en funcionamiento el ambicioso proyecto Alcoi Demà. En este proyecto los principales nodos serán Rodes, Al Azraq, Entença y Ceres, tal como transmitió a los vecinos, Toni Francés. El segundo tema de la reunió ha girado en torno a algunos proyectos que se llevarán a cabo en el barrio como la reurbanización de la calle Ferran el Catòtic y Juan Gil Albert o convertir el antiguo vertedero de Cotes Baixes en zona verde y conectarla con la avenida Hispanidad, entre otros. Los vecinos aprovecharon esta reunión de proximidad para dialogar y plantear varias cuestiones, la mayoría de las intervenciones basadas en el mantenimiento de la ciudad y los perros. Después de Batoi, la ronda de reuniones abiertas continuará en el Centro, Ensanche y Els Clots, y seguidamente Viaducto, Santa Rosa, Font Roja y Partidor.