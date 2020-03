The examples populate this alert with dummy content

COVID-19 El Ayuntamiento canaliza las donaciones de material sanitario Ante las muestras de solidaridad planteadas por la ciudadanía, en la lucha contra el coronavirus, deriva en el 900 75 00 71 la organización de recogida y entrega sábado, 21 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Alcoy ha emitido este sábado un comunicado oficial para canalizar la solidaridad maniestada por la ciudadanía ante la crisis del coronavirus. "Son muchos los alcoyanos y alcoyanas que quieren realizar donaciones con el fin de ayudar a los medios sanitarios en la lucha contra el coronavirus. Os informamos que, de momento, no se pueden realizar donaciones particulares". El consistorio alcoyano insiste en que "las empresas y entidades que tienen material sanitario sin estrenar sí que lo pueden aportar", y deriva al teléfono gratuito habilitado en el Ayuntamiento para plantear las donaciones. "Hay que comunicarlo al Ayuntamiento, en el teléfono 900 75 00 71 con el fin de organizar la recogida y entrega en los centros sanitarios". Este teléfono está habilitado de 8 de la mañana a 8 de la tarde de lunes a viernes. El Ayuntamiento de Alcoy agradece las iniciativas surgidas de manera expontánea y recuerda que "es de gran ayuda quedarse en casa y difundir solo información oficial".