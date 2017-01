The examples populate this alert with dummy content

TEMPORAL El Ayuntamiento cierra parques y jardines ante el riesgo de caída de árboles Un dispositivo de 20 personas de las brigadas de limpieza y obras trabaja en la retirada de pinos de Cervantes, Romeral, subida al Preventorio, Zona Norte y Centro sábado, 21 de enero de 2017 más información El temporal tumba dos árboles en la vía pública Las fuertes rachas de viento en combinación con la lluvia acumulada y el peso por la nieve que han soportado estos días los árboles del casco urbano ha desentadenado en una intensa tarde-noche del sábado para el personal de Emergencias, por la caida de pinos y ramas de gran tamaño. El Ayuntamiento de Alcoy ha optado por cerrar parques y jardines de la población, sobre las siete de la tarde del sábado y recomendar que no se utilice el vehículo para acceder a zonas elevadas. Ha reforzado además media tarde del sábado las labores desarrolladas por los bomberos en la retirada de ramas y troncos en la vía pública con un dispositivo, integrado por 20 personas de las brigadas de limpieza y obras, que han estado trabajando en el entorno de los parques de Cervantes, El Romeral, la Zona Norte y la Zona Centro. "Cuando ha caído el segundo árbol en Cervantes hemos optado por cerrar los parques para evitar riesgos", ha explicado el concejal de Seguridad Raül Llopis. Previamente han trabajado en la retirada de un pino en la calle Escultor Peresejo (La Vía) que había cortado el trafico de vehículos. La calle Alzamora también ha estado acordonada entre las siete y las ocho de la tarde y también Maestro Ribera Montes y la subida al Preventorio, cerradas a la circulación mientras se ha procedido a la limpieza de ramas y árboles caídos. Algunos de los pinos desplomados pertenecían a fincas particulares, como es el caso del que ha caido en una zona de aparcamiento público junto a la calle Torremanzanas y que ha provocado daños en algunos vehículos estacionados. La fuerza del viento ha tirado también parte de algunos muros. Al cierre de esta información, en torno a las 10 de la noche del sábado, la caida de árboles sobre la vía pública se había saldado con daños materiales.