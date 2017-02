The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO El Ayuntamiento concede 15 licencias de rehabilitación en el Centro, Santa Rosa y Ensanche La inversión de Plan de Regeneración Urbana (ARRU) es de 1.350.000 euros para renovar viviendas sábado, 04 de febrero de 2017 El Plan de Regeneración Urbana (ARRU) destinado a la rehabilitación de viviendas privadas que finalmente aprobó subvenciones para un total de 50 comunidades de propietarios que afectan a 387 viviendas, ya está generando inyección económica en nuestra ciudad. El Ayuntamiento ha dado licencia de obras a 15 proyectos, con una inversión económica de 1.354.954,83 euros, y 13 licencias más también han sido solicitadas. Estos 13 proyectos, que están tramitándose por el departamento de Arquitectura municipal supondrán 1.090.079,12 euros más de inversión en este sector en los próximos meses. El ARRU supone una importante mejora de las zonas más antiguas (barrios de Santa Rosa, Ensanche y Centro) y que más renovación precisan. Recordemos que el ARRU tuvo muy buena acogida en Alcoy, donde se casi duplicar las solicitudes que se esperaban, demostrando la necesidad de un plan de este tipo en el que en anteriores gobiernos, la ciudad no pudo tener. El alcalde, Toni Francés, destaca que "el éxito del ARRU en Alcoy, casi duplicando las 200 viviendas que esperábamos, demuestra la importancia de ayudar desde la administración pública en la rehabilitación del parque de viviendas privadas. Conocedores de la necesidad de la rehabilitación en la ciudad, desde el Ayuntamiento conseguimos que Conselleria cambiara las partidas económicas para llegar a todos los interesados, y así beneficiar a esas 387 familias ». Añade que la inyección económica gracias a los proyectos que ya están en marcha y los que vendrán los próximos meses supone una mejora real y tangible de la ciudad, por un lado con la rehabilitación edificaría y por la otra con la generación de inversión en un sector , como es el de la construcción, que había sufrido mucho durante los últimos años. "Esta inversión económica de millones de euros es un importante revulsivo para el sector de la construcción y venta de materiales, creando puestos de trabajo y potenciando la dinamización económica de Alcoy". Las ayudas están englobadas dentro del convenio firmado entre el Ministerio de Fomento, Generalitat y Ayuntamiento de Alcoy para la ejecución del Plan Estatal de Fomento del alquiler de viviendas, rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas desde 2013 hasta 2016. Las viviendas rehabilitadas cumplen una serie de requisitos: las actuaciones son en espacios comunes, son anteriores al 1981 y están dentro de las zonas delimitadas en el plano marcado por el programa. Las ayudas están sirviendo para rehabilitar espacios comunes en temas relacionados con la eficiencia energética, accesibilidad...