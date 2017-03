The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE El Ayuntamiento controlará con rebaños la vegetación en cortafuegos Ha- cerrado con un ganadero un contrato menor por valor de 3.569 eurosEl pastoreo ya se practicaba en algunas zonas de la Font Roja como el valle de Polop lunes, 13 de marzo de 2017 Las áreas de cortafuegos en terrenos de utilidad pública van a ser zonas de pastoreo. El Ayuntamiento busca con la reintroducción del ganado ovino y caprino la reducción de la biomasa vegetal y crear áreas de discontinuidad efectiva frente a los incendios forestales. Las zonas en las que se va a trabajar son la zona de la Solana de Sant Antoni y Mas de Nyego. El Ayuntamiento ha cerrado con un ganadero un contrato menor por valor de 3.569 euros. Jordi Martínez, concejal de Medio Ambiente recuerda que "aunque esta posibilidad del pastoreo se había hablado en muchas ocasiones pero hasta ahora no se había aplicado de manera práctica desde el Ayuntamiento. Por primera vez se apuesta a través del rebaño por la sostenibilidad de nuestro entorno pero a la vez también reivindicamos las tradiciones y el mundo rural y dignificamos un trabajo, la de pastor, necesaria e importante para el mantenimiento de los bosques y la protección contra incendios forestales". El pastoreo ya se practicaba en algunas zonas de la Font Roja como el valle de Polop. Ahora el servicio se realizará, durante el ejercicio de 2017, teniendo en cuenta el pliego de condiciones para el aprovechamiento de pastoreo, por el que la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo rural autoriza al Ayuntamiento de Alcoy el aprovechamiento de pastoreo en el monte de utilidad pública de San Antonio y el uso de la mallada (aprisco) del Mas de Nyego.