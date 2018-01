The examples populate this alert with dummy content

ANIVERSARIO El Ayuntamiento convoca un concurso de micro poemas sobre el poeta Joan Valls El certamen plantea dos modalidades con premios de 300 y 150 euros, además de vales de material escolar y lotes de libros de Valls miércoles, 10 de enero de 2018 AUDIO Hora 14 Alcoy (10/01/2018) El Consistorio, en colaboración con la Coordinadora de l'Alcoià i el Comtat pel Valencià y el diario Ara Multimèdia, ha lanzado un certamen dirigido a promocionar y difundir la obra de Joan Valls en el centenario de su nacimiento. Para tal fin ha convocado un concurso doble. En la modalidad abierta podrá participar cualquier persona mayor de dieciséis años que podrá enviar un máximo de 5 poemas. Esta categoría contempla premios de 150 y 300 euros, además de un lote de libros de Valls. La segunda modalidad, escolar, va dirigida a los centros educativos en 6 categorías: segundo y tercer ciclo de Primaria, primero y segundo de Secundaria, Bachiller y Ciclos Formativos y Educación especial. Cada centro podrá seleccionar un máximo de tres alumnos por aula. Los premios en este caso serán un vale de material escolar valorado en 50 euros, el primero, y un segundo valorado en 30, además del lote de libros de Valls. Los textos deberán girar en torno a la obra o vida de Valls, estarán escritos en valenciano y tendrán un máximo de 4 versos. En ambas modalidades, los participantes deben remitir sus originales al correo concursjoanvallsadult@gmail.com o concursjoanvallsescolar@gmail.com. El plazo de presentación acaba el 1 de abril.