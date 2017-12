The examples populate this alert with dummy content

INDUSTRIA El Ayuntamiento crea una web a medida para dar a conocer los polígonos de Alcoy La página permite geolocalizar cada una de las 237 empresas que trabajan en los polígonos, con el objetivo de facilitar el acercamiento entre empresarios y proveedores sábado, 23 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El plan de modernización de polígonos en Alcoy estará presente en el entorno web. Es una de las acciones previstas en este proyecto, cuya inversión en la ciudad es de 3,8 millones de euros, de los que el IVACE aporta el 70%. La nueva página web es www.poligonsalcoi.com y está disponible tanto en valenciano como en castellano. Recoge información de cada uno de los polígonos -Cotes Altes, Cotes Baixes, La Beniata, Castellar y Santiago Payà- además de las 237 empresas que están en las diferentes áreas industriales de los mismos. La página permite conectar las zonas industriales y buscar información desde cualquier punto del mundo. El objetivo es dar a conocer los servicios, empresas y ubicación a través de Internet, facilitando a clientes y profesionales la consulta de la información. Entre otras ventajas se permite geolocalizar cada empresa, lo que puede facilitar mucho el recibimiento de visitas o de proveedores. También se incluye la programación de un sistema que permita a los responsables de las asociaciones empresariales y/o Ayuntamiento de Alcoy mantener actualizados continuamente los contenidos de la página, con un apartado de noticias, de forma sencilla desde un panel de administración.