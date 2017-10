The examples populate this alert with dummy content

OBRAS El Ayuntamiento culmina la primera fase de limpieza de la máquina del tren Alcoy-Gandía El Consistorio prevé finalizar la actuación en menos de un mes, a falta de que comiencen los trabajos para ajardinar e iluminar el espacio que rodea la mítica locomotora miércoles, 11 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/10/2017) La restauración de la Máquina del Tren de los Ingleses ha logrado su primera fase de limpieza y restauración pero la actuación todavía no está concluida. En breve, el Ayuntamiento iniciará los trabajos para colocar ajardinamiento e iluminación. Las tareas de limpieza, con un coste total de 7.592 euros más IVA, ya han finalizado pero no así el acondicionamiento del alrededor más cercano a la locomotora. La actuación ha consistido en el saneamiento de las partes oxidadas, limpieza, pintado y acabado, incluyendo rotulaciones y detalles de carpintería en la parte de delante. Un ajardinado mediterráneo alrededor de la locomotora e iluminación de la pieza histórica son las tareas que se iniciarán próximamente para completar la actuación y poner en valor esta parte del patrimonio alcoyano. "Es importante recuperar tanto el patrimonio material como el inmaterial, recordando la historia más reciente de nuestra ciudad", explica la edil responsable de Patrimonio Histórico, Lorena Zamorano. Esta restauración es el primer paso del Ayuntamiento para celebrar el 125 aniversario del conocido como tren de los ingleses y también como Chicharra. Si en un primer momento, el Chicharra era el tren Alcoy-Villena-Yecla, denominado así por su característico ruido, mucha gente también acuñó de la misma manera el tren Alcoy-Gandía. Para más información sobre el tren, el archivo digital del Ayuntamiento de Alcoi en https://bivia.info.