MOROS Y CRISTIANOS El Ayuntamiento descarta someter a referéndum el calendario festero El PSOE alega que ya ha cerrado las trilogías hasta 2020 para desestimar la moción de Guanyar, que plantea la consulta popular- PP y Ciudadanos votan en contra y Compromís se abstiene lunes, 31 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (31/07/2017) El Ayuntamiento descarta someter a referéndum la decisión de las fechas de las fiestas de Moros y Cristianos. La moción de Guanyar, que planteaba la convocatoria de un referéndum en el que la ciudadanía establezca si prefiere las fiestas de Moros y Cristianos en las fechas tradicionales o los fines de semana, ha sido desestimada por los concejales del PSOE, PP y Ciudadanos. Raül Llopis, concejal de Fiestas, sostiene que una vez cerrado el calendario hasta 2020, no ha lugar esta votación popular, que su grupo planteó en 2014. "Hemos cerrado un acuerdo histórico para los próximos tres años. Aunque nosotros estamos a favor del referendum de momento no es necesaria la consulta". La moción contó la abstención de Compromís y el único apoyo de Guanyar. En su defensa el concejal Paco Paredes, considera que el tema no queda solucionado. "Recuperamos la consulta, que ya planteó el PSOE, para evitar problemas con el calendario año tras año". Las fechas aprobadas para 2018 son domingo 22, lunes 23 y martes 24. Los dos años siguientes el retraso de la Semana Santa obliga a mover el calendario en 2019 al sábado 4 de mayo, domingo 5 y lunes 6 y en 2020 al sábado 25 de abril, domingo 26 y lunes 27.