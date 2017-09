The examples populate this alert with dummy content

OBRAS El Ayuntamiento desoye la insistencia de los vecinos de aparcamiento en la nueva Entenza La reforma aprobada por la Junta de Gobierno saldrá a licitación por dos millones-Las obras comenzarán en 2018 jueves, 14 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (14/09/2017) La nueva Entenza tendrá 66 plazas menos para aparcar. El proyecto de reforma, que ya ha aprobado la Junta de Gobierno, ha desestimado la petición de los vecinos para evitar el recorte de aparcamientos. El Gobierno deriva el estacionamiento a las nuevas zonas que se habilitarán en Benissaidó y Perú así como las 700 plazas de aparcamiento público en La Uxola y La Rosaleda. El proyecto aprobado plantea la posibilidad de implantar un solo carril, con una banda para aparcamiento, en caso de ejecutarse proyectos alternativos como el del Bulevar. La reforma de Entenza aprobada por la Junta de Gobierno saldrá a licitación por dos millones de euros. Las obras comenzarán, previsiblemente, el año que viene.