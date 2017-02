The examples populate this alert with dummy content

INVERSIÓN El Ayuntamiento destina 30.000€ a los vestuarios del Polideportivo El Consistorio ha llevado a cabo varias acciones en el campo número 1, como el cambio de las puertas de acceso, la instalación de percheros nuevos y también se han pintado por fuera y por dentro los guardarropas jueves, 23 de febrero de 2017 Dentro de las acciones llevabas a cabo por el Ayuntamiento de Alcoy en las instalaciones del Polideportivo Francisco Laporta, ha sido presentada la mejora de los vestuarios del Campo número 1. Alberto Belda, concejal de Deportes, ha sido el encargado de explicar las acciones realizadas, aunque primero ha señalado que se trata de “algo que no debería ser muy novedoso porque estamos hablando de cosas que son de mantenimiento pero es verdad que hace muchos años que los vestuarios que en los campos de fútbol no se había realizado nada”. Belda ha explicado que los vestuarios de los campos 1, 2 y 3, se han pintado por dentro y por fuera, también se han colocado percheros nuevos con una estantería para poder poner las bolsas deportivas, se han renovado las puertas interiores, y en algunos las han instalado porque anteriormente no habían, se han cambiado las puertas de acceso a los vestuarios y también se han cambiado las redes de los campos, aunque esta última acción todavía no ha finalizado. Los trabajadores del Polideportivo son los que están llevando a cabo estas mejoras. Esas actuaciones se suman a las realizadas a finales del 2016, como los contenedores para poder poner el material los clubes de fútbol, la remodelación del césped y el caucho del campo número 1 realizado el año pasado. La última inversión realizada asciende a 30.000 euros. De los que 10.000 han sido de pintura, otros 10.000 más o menos en los percheros y bolseros, casi 7.000 en las redes de los campos, entre 4.000 y 5.000 en las puertas. Belda ha destacado que a estos 30.000 hay que sumarle los casi 20.000 euros invertidos en 2016, por lo que la inversión realizada en los últimos meses ha sido de 50.000 euros. Para este verano y dentro de proyecto ya presentado, se va a actuar en los vestuarios que no se ha actuado ahora, es decir, los vestuarios del campo Manolo Moreno Cabanes, donde se va a hace una reforma interior total porque “no están en condiciones para ser utilizados en ninguna modalidad”, ha señalado el concejal. Esta acción supone una inversión de 90.000 euros ya que se va a realizar una reforma integral por dentro y también se harán mejoras en el exterior, además, se van a cambiar los baños. Belda ha explicado que con motivo de esta mejora “se quedarán dos vestuarios de fútbol de más de 30 metros cada uno y otros dos más pequeños que serán para atletismo y para los árbitros”, el concejal ha añadido que “el vestuario empleado por los árbitros se utilizará entre semana, mientras que no haya competición, para las mujeres, que hasta el momento no tenían y se tenían que bajar al pabellón a ducharse”.