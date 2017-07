The examples populate this alert with dummy content

JUVENTUD El Ayuntamiento destinará 10.000 euros a entidades juveniles La concesión de las subvenciones, que no podrá superar los 2.000 euros por proyecto, va dirigida a las asociaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas sábado, 01 de julio de 2017 El Ayuntamiento de Alcoy ha convocado unas subvenciones para entidades locales de ámbito juvenil. Las ayudas serán para colaborar en la promoción de programas de actividades desarrollados a lo largo del 2017. La dotación presupuestaria máxima destinada a esta convocatoria será de 10.000 euros y la concesión de las subvenciones no podrá superar los 2.000 euros por proyecto. El plazo de solicitud es de 20 días hábiles a contar desde el 28 de junio de 2017, fecha de la publicación en el BOP. El Consistorio recuerda que las ayudas a los jóvenes llegan después de 15 años. Podrán acogerse a las subvenciones las asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud sin ánimo de lucro legalmente constituidas, que tengan entre sus fines estatutarios desarrollar actividades encaminadas a la población juvenil. Además, deberán estar inscritas en el Registro General de Asociaciones del Municipio, a la fecha de presentación de la solicitud, teniendo su domicilio social en Alcoy, careciendo de ánimo de lucro y cumplir la ley general de subvenciones. La concejal de Juventud, María Baca, explica que estas ayudas establecen unos criterios objetivos que apuestan por la transparencia y garantizan que las subvenciones públicas se destinan a los mejores proyectos valorados objetivamente. La línea ya ha sido iniciada por otras concejalías como Participación, Cooperación o Comercio con buenos resultados, asegura.