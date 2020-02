The examples populate this alert with dummy content

ALCOY El Ayuntamiento distribuye más de 110.000 € en 22 ayudas para el comercio Las subvenciones cubren parte de la apertura de negocios o la reforma de locales para la actividad económica en el centro de la ciudad viernes, 28 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/02/2020) El Ayuntamiento de Alcoy distribuye más de 110.000 euros en 22 ayudas para reforzar el comercio en el centro de la ciudad. En la tercera edición, según informan fuentes municipales, se han otorgado 12 subvenciones, con un cómputo global de 36.000 euros, para la apertura de negocios. En esta categoría, los beneficiarios pueden recibir hasta 3.000 euros. El Consistorio, también, ha apoyado la adecuación de diez locales invirtiendo más de 74.000 euros distribuidos entre 10 solicitantes. Unas ayudas que han ido para negocios como cafeterías, bares, fisioterapeuta, farmacias, frutería, oficinas, servicios móviles y un servicio técnico de bicicletas. Están ubicados en Sant Nicolau, Sant Francesc, País Valencià, Sant Maure, Sant Domènec, Sant Blai, Pintor Casanova, Plaça de Dins, Sant Llorenç, Sant Tomás y Roger de Llúria. Vanesa Moltó, edil de Comercio, destaca que "hace dos años dijimos que las primeras ayudas, creadas por un Gobierno municipal, para crear actividad económica en el centro histórico habían tenido buena acogida, con 16 solicitudes, el año pasado con 29 estábamos muy satisfechos, y ahora sumamos 22 más, un hecho que demuestra que la actividad del centro está dinamizándose y que las medidas en las que estamos trabajando a través de la Mesa del Centro son positivas y, por lo tanto, tenemos que seguir incidiendo en ellas".