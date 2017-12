The examples populate this alert with dummy content

CONTRATACIÓN El Ayuntamiento duplica el número de contratos en 2017 De las 288 personas contratadas en 2017, 286 se corresponden con trabajos de carácter temporal, cuyo incremento se debe principalmente al programa Avalem Joves, impulsado por la Conselleria de Economia Sostenible sábado, 23 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El número de contratos formalizados por el Ayuntamiento de Alcoy a lo largo de 2017 ha sido de 288, más del doble de aquellos que se realizaron el pasado año, cuando la cifra fue de 140. La mayoría, hasta 286, corresponden a trabajos de carácter temporal. No obstante, este año se han incorporado dos funcionarios a la plantilla municipal: un técnico superior de deportes y una trabajadora social. El considerable incremento responde en gran medida al programa Avalem Joves, que entre las dos líneas de contratación que contemplaba (para tareas cualificadas y no cualificadas) ha permitido la incorporación de 152 jóvenes; todo gracias a la aportación del Servef valorada en 2,3 millones de euros, la segunda más elevada de toda la Comunidad Valenciana. Otras cuatro contrataciones también se han realizado mediante el Servicio Valenciano de Ocupación: tres oficiales de Jardinería con el programa EMCORD, y un nuevo contrato realizado al Agente de Desarrollo Local incorporado el año pasado, área donde la concesión económica se ha sextuplicado, mientras el volumen de contrataciones se ha casi quintuplicado. En cuanto al resto de contratos, 63 son de personal temporal, es decir, trabajadores incorporados para la realización de tareas puntuales. Un ejemplo es la contratación de dos técnicas de inserción laboral para el departamento de promoción económica. 46 contratos responden a sustituciones derivadas por bajas temporales, sea por enfermedad o por otras consideraciones. 16 son plazas de interinos, contemplados como puestos de trabajo designados temporalmente hasta la convocatoria de una oposición. Por último, 5 plazas corresponden a comisiones de servicios, concretamente cargos del cuerpo de Policía Local que ejercerán en Alcoy durante un plazo máximo de 2 años. El regidor de personal, Alberto Belda,asegura que este año "se han intensificado los esfuerzos de contratación, siempre teniendo en cuenta la ley estatal de racionalización de la administración, que limita considerablemente el número de incorporaciones que se pueden llevar a cabo". A las contrataciones también se tiene que añadir la apertura de cuatro nuevas bolsas de ocupación: para conserje, oficial de jardinería, técnico de inserción sociolaboral y agente de igualdad.