ALCOY El Ayuntamiento encenderá la enramada este 1 de abril como homenaje a la Festa La concejalía de Obras y Servicios activará por unas horas las bombillas de los arcos verdes como recuerdo a unos Moros y Cristianos que no podrán salIr a la calle este abril por el coronavirus martes, 31 de marzo de 2020 El Ayuntamiento de Alcoy encenderá este 1 de abril parte de la enramada como homenaje a una Fiesta, la de Moros y Cristianos, que no podrá comenzar en su calendario habitual por el estado de alarma por el coronavirus. El edil de Obras y Servicios, Jordi Martínez, ha explicado que el 1 de abril marca el pórtico a la Festa con el descubrimiento del cartel. Un acto que, de momento, tendrá que esperar. Pero este primero de abril, desde su departamento, y a modo de homenaje a esta celebración, sí que brillarán los característicos arcos verdes por unas horas. La previsión es que se encenderán solo durante la noche de mañana los tramos de las principales calles del centro de la ciudad.