ELECCIONES MUNICIPALES El Ayuntamiento estará formado por 13 hombres y 12 mujeres Por primera vez habrá siete formaciones con la inclusión de Vox - Por el PSOE, los 12 concejales, seis hombres y seis mujeres, formarían el gobierno municipal lunes, 27 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Tras las votaciones municipales del 26 de mayo los 25 componentes del pleno municipal para los próximos 4 años serán 13 hombres y 12 mujeres. Por el PSOE ocuparán puesto de concejales: Toni Francés Lorena Zamorano Jordi Martínez Vanessa Moltó Jordi Silvestre Aranza de Gracia Alberto Belda María Baca Raül Llopis Teresa Sanjuan Miguel Juan Reig Carolina Ortiz Por el PP: Quique Ruiz Lirios García Quico Cantó Amalia Payá Por Compromís: Màrius Ivorra Elisa Guillem Por Ciudadanos: Rosa García Marcos Martínez Por Podem Alcoi: Naiara Davó Cristian Santiago Por Guanyar Alcoi: Sandra Obiol Pablo González Por Vox: David Abad El PSOE ha sumado 12.603 votos frente a los 9.931 de 2015 y pasa de 9 a 12 concejales. El PP ha sumado 4.756 votos frente a los 4.901 de 2015 manteniendo los 4 concejales. Compromís pasa a ser la tercera fuerza más votada aunque pierde un concejal. Pasa de 3.817 de 2015 a 2.555. Ciudadanos es cuarta fuerza y pierde dos concejales. Pasa de 4.967 votos a 2.473. Podem Alcoi, debutante en solitario, suma 2.398 votos y dos concejales. Guanyar, sin los componentes de Podem, pasa de 5 a 2 concejales. De 6.126 votos a 2.255. Y Vox suma también en su debut 1.598 votos para un concejal.