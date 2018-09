The examples populate this alert with dummy content

HOSTELERIA El Ayuntamiento estudia ampliar el horario de terrazas La propuesta de Guanyar llega mañana a la mesa de debate en un momento en que la práctica totalidad de las terrazas, 129 en total después del verano, están regularizadas - La coalición pide establecer un horario diferencial entre los días hábiles y los fines de semana martes, 18 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (18/09/2018) La nueva ordenanza de terrazas se somete este miércoles a examen a través de la comisión que volverá a reunir tanto a vecinos como a representantes de la hostelería. A esa mesa de debate llega una propuesta de Guanyar para flexibilizar el horario de apertura. La portavoz de la coalición, Estefanía Blanes, explica que se trata de establecer una diferencia entre los días laborables y los fines de semana que permita alargar el tiempo de cierre de los establecimientos, actualmente fijado en las doce y media de la noche más la media hora de recogida. "Hemos pedido que se vuelva a convocar la comisión de la ordenanza para ver si podría realizarse algún horario específico para los fines de semana, que se puede ser más flexible que un lunes o un martes", ha explicado. El concejal de Territorio, Manuel Gomicia, valorará un posible cambio de horario en la reunión de este miércoles. El edil asegura que ha sido una temporada de terrazas tranquila que se ha saldado con 21 quejas, de las que 3, por reiteración, han derivado en expediente sancionador. "Denuncias ha habido una, de un vecino, y el resto de la Policía por no respetar el horario de cierre. Los agentes han de vigilar que se cumpla la ordenanza", ha señalado. El Ayuntamiento ha concedido a 129 bares y restaurantes el permiso para tener terraza, a falta de otras tres pendientes con lo que todas las instaladas en la ciudad estarán regularizadas. El Ayuntamiento ha triplicado el número de permisos para ocupar la calle desde que aprobó la nueva ordenanza, hace cuatro años.