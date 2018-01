The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS El Ayuntamiento estudiará alternativas al albergue canino para el reparto de la pólvora Después de reunirse con La Protectora, el Consistorio se retracta y se abre a valorar otras ubicaciones porque no considera viable el corte que tendría que producirse en la carretera entre Alcoy y Banyeres miércoles, 17 de enero de 2018 AUDIO Hora 14 Alcoy (17/01/2018) Representantes del gobierno local y de La Protectora de Animales y Plantas de Alcoy se han reunido este martes con la intención de buscar un punto de encuentro acerca, precisamente, del lugar desde donde se va a efectuar el reparto y recogida de la pólvora del Alardo en las próximas fiestas. El Ayuntamiento va a estudiar otras alternativas distintas al albergue canino, una primera opción que no ha agradado a La Protectora, que ha mostrado su rechazo. El gobierno local, en boca del concejal de Seguridad, Raúl Llopis, asegura que cambia su postura al no ver claro el corte que tendría que realizarse en la carretera entre Alcoy y Banyeres. "Hemos entendido que con esta ubicación tendría que cortarse la carretera, lo que daría muchos dolores de cabeza, no solo al personal del albergue y a los perros (...) Lo que hemos planteado es explorar otras opciones teniendo en cuenta que, si no sale otra diferente, este es uno de los espacios donde podría hacerse ya que, como dicta el informe de la Guardia Civil, es idóneo". El concejal recuerda, por tanto, que el albergue se apoya en informes que lo avalan como una opción viable. Llopis lamenta que las críticas de La Protectora respecto al reparto de la pólvora en el albergue canino lleguen tarde, dice, y no el primer día que se reunieron con el Ayuntamiento. Por otra parte, La Protectora espera a la mesa redonda a la que están invitados "los demás colectivos" y ha declarado que "este martes no se concretó nada".