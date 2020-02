The examples populate this alert with dummy content

ALCOY El Ayuntamiento expropiará un 6% de Els Solers para conseguir toda la propiedad El Consistorio adquirió en 2006 gran parte del edificio para acometer su consolidación y ahora aplicará este instrumento ante la falta de acuerdo con los herederos y para seguir protegiendo este patrimonio martes, 18 de febrero de 2020 El Ayuntamiento de Alcoy ha iniciado el procedimiento para expropiar el 6,35% de la Fábrica de Els Solers-Molí de Ferro que le falta para obtener la total propiedad y seguir con las actuaciones de consolidación de este inmueble. En 2006 el consistorio alcoyano adquirió el 93,65% de la propiedad de este antiguo molino papelero reedificado en el siglo XIX, sobre un antiguo molino harinero, que pertenece al conjunto de Fábricas de Primera Agua. El objetivo de aquella compra era poder acometer una actuación de consolidación de la estructura y renovación de la cubierta, con el apoyo del Instituto del Patrimonio Histórico Español del Ministerio de Cultura, ante el deficiente estado de conservación. Desde 2006, el ayuntamiento tenía la disponibilidad del edificio para poder actuar, pero no contaba con el 100% de la propiedad. Le faltaba el 6,35% (el 5% corresponde a una herencia de 1932 y el 0,79% a otra de 2019) que ahora obtendrá con la fórmula de expropiación."Finalmente hemos tenido que iniciar la expropiación ante la imposibilidad de obtener acuerdo con los numerosos propietarios entre los que que está repartido ese 5% que viene de herencias del pasado, para partir y al final son muchos herederos con los cuales no ha sido posible en muchos casos ni encontrarlos y en otros ni llegar a acuerdos y pensamos que ese también fue el motivo por el cual en el pasado, en 2006, no se pudo adquirir el 100% de la propiedad. Ante esto el único instrumento que tenemos es la expropiación y es lo que ahora se inicia", como explica Lorena Zamorano, edil de Patrimonio Histórico. Paralelamente al proceso para completar el 100% de Els Solers a titularidad municipal, desde el gobierno local informan que se llevará adelante el proyecto de rehabilitación que, en una primera fase, contempla la rehabilitación de la fábrica y dotación para un centro de interpretación y en la segunda, se prevé rehabilitar el Molí Vell del Ferro o la cúpula del acuífero del Molinar.