PROYECTO El Ayuntamiento fija el inicio de las obras de Rodes en 2020 Aprobada la licitación de la redacción de la rehabilitación mediante la fórmula de Concurso de Proyectos con intervención de jurado, fórmula que se utiliza para proyectos singulares y de especial relevancia jueves, 26 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (26/09/2019) El proyecto más ambicioso del gobierno socialista comenzará a ejecutarse el próximo año. El Ayuntamiento de Alcoy ha aprobado la licitación de la redacción de las obras de rehabilitación de la manzana de de Rodes mediante la fórmula de Concurso de Proyectos con intervención de jurado, para seleccionar la mejor propuesta por su calidad arquitectónica, viabilidad técnica, económica, constructiva, la sostenibilidad y eficiencia energética y la incorporación de innovaciones tecnológicas, sociales y medioambientales, fórmula que se utiliza para proyectos singulares y de especial relevancia. La dotación de los premios va de los 12.000 para el primer clasificado y dos accésits de 7.260 euros y 4.840 euros. Esta fórmula permite incentivar que se presente muchas propuestas. El ganador del concurso será el encargado de redactar el proyecto básico y de ejecución de la dirección de obra por un importe de 550.000 euros en un plazo de 6 meses. El alcalde Antonio Francés, destaca el impacto económico en la creación de empleo del nuevo espacio. "Si alguien dice que no sabemos que vamos a hacer en Rodes está faltando a la verdad, el Pleno Municipal aprobó los usos de este gran espacio. No estamos haciendo ningún concurso de ideas, estamos llevando adelante el concurso para la redacción del proyecto, fórmula que se utiliza habitualmente para proyectos singulares y de especial relevancia, un paso más para que este proyecto sea una realidad. Desde el Gobierno pedimos verdaderamente rigor a toda la corporación para que dejen de intentar confundir a la gente y sepan diferenciar entre el contenido y el continente", concluye Francés.