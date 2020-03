The examples populate this alert with dummy content

ALCOY El Ayuntamiento fija la primera fase del aparcamiento en La Riba La concejalía de Obras y Servicios planifica la distribución de las primeras 70 plazas mientras el Consistorio espera cerrar un acuerdo con la Generalitat por el terreno miércoles, 04 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (04/03/2020) El Ayuntamiento de Alcoy fija la primera fase de creación de aparcamientos en la zona de La Riba, a espaldas de la calle San Nicolás, con la que atender la demanda de falta de espacio en el centro de la ciudad. Los técnicos de la concejalía de Obras y Servicios ya han planificado la delimitación de unas 70 plazas para estacionar sobre un terreno –colindante a la calle La Torre de les Maçanes- y su ejecución supondrá una inversión de 140.000 euros. En este planteamiento también se especifica una segunda y tercera fase. En este sentido, Jordi Martínez, edil de Obras y Servicios, ha explicado que "se trata de un aparcamiento básico para la movilidad en el centro, que se irá desarrollando por fases. Ya tenemos a punto la primera con el fin que tan pronto se disponga de la titularidad de los terrenos podamos optar a subvenciones y ayuda". El terreno donde se proyecta este aparcamiento es de propiedad de la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl. Desde el Ayuntamiento informan que "las negociaciones para traspasar la titularidad están avanzadas". Una vez se cierre, se activará este proyecto que alcanzará una capacidad para estacionar entre 150 y 200 vehículos, "unas cifras que podreían duplicarse si en el futuro se prolongará el aparcamiento a unos terrenos que, actualmente, son particulares", indican fuentes municipales.