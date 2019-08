The examples populate this alert with dummy content

ALCOY El Ayuntamiento habilita un aula para escolares de 2 años en Horta Major para cubrir la demanda La concejalía invierte 10.000 euros en la adecuación de la clase y pedirá a Educación un periodo extraordinario de matriculación para ocupar las 18 plazas que se ofertan viernes, 16 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (16/08/2019) El Ayuntamiento de Alcoy adapta un aula para niños de 2 años en el colegio Horta Major para cubrir la demanda de escolares de esta franja de edad en la ciudad. El Horta Major, para el próximo curso, solo ha logrado matriculación para un aula –de las dos que había disponibles- para alumnos de 3 años. Por esta razón y atendiendo a que se habían quedado en lista de espera 23 niños y niñas de 2 años, la concejalía de Educación ha decidido adecuar un espacio en este colegio, situado en el Ensanche, para atender a los pequeños escolares. Los trabajos para modificar el espacio, atendiendo a lo que marca la normativa, se centran en la instalación de cambiadores y aseos dentro de las aulas, cambio de todo el pavimento de la clase utilizando gres para las zonas húmedas y tarima flotante para el resto. También ha previsto delimitar un patio para los escolares de dos años con una valla metálica, según informan fuentes municipales. Una actuación que, como explica Alberto Belda edil de Educación, tiene un coste de 10.000 euros a cargo del Ayuntamiento de Alcoy. El gobierno local solicitará a la Conselleria de Educación que abra un periodo extraordinario de matriculación para poder registrar a los 18 escolares de dos años. En este sentido, cabe indica que para la próxima campaña escolar se ofertaron 194 plazas para alumnos de dos años en los colegios de El Romeral, Miguel Hernández y las "escoletes" municipales de El Jesuset del Miracle, Zona Norte, Batoy y la de El Partidor pero se recibieron 217 solicitudes. De esta manera, quedaron en lista de espera 23 alumnos. De salir adelante esta nueva aula, tan solo se quedarán sin plaza 5 escolares, como indican desde la concejalía.