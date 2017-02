The examples populate this alert with dummy content

INSTALACIONES El Ayuntamiento incorpora maquinaria de pilates en el Eduardo Latorre El consistorio alcoyano también ha destinado parte de la partida económica a material de piscina - La inversión asciende a 11.919 euros jueves, 09 de febrero de 2017 El Ayuntamiento de Alcoy ha realizado una nueva inversión en material deportivo. El consistorio ha destinado 11.919 euros en el Completo Deportivo Eduardo Latorre, de los cuales, 9.975 son de material para pilates y actividades suaves; y 1.944 para material de piscina de actividades dirigidas. El objetivo de esta partida económica es la calidad de este tipo de actividades realizadas en el Eduardo Latorre y también ofrecer a los ciudadanos recursos al alcance de todos aquellos que necesiten realizar este tipo de prácticas para mejorar su salud. Una de los objetivos principales fijados por el servicio de deportes del Ayuntamiento de Alcoy a través del Complejo Deportivo Municipal Eduardo Latorre es la prestación de servicios dirigidos a la prevención y mejora de la salud. Los servicios destinados a este objeto son: Área de Fisioterapia, Pilates, Natación terapéutica, Actividades acuáticas para embarazadas y Programa de Natación adaptada. El concejal de Deportes, Alberto Belda, ha explicado que “la prevención y mejora de la salud es una prioridad para este gobierno. La optimización de los recursos disponibles y la ampliación de los equipamientos deportivos son necesarios para poder prestar estos servicios con garantías, unas actividades que, además, que cada vez son más demandadas por las alcoyanas y los alcoyanos. Tenemos un complejo deportivo público de calidad y a la altura del de ciudades de mucha más población”. Este curso el Ayuntamiento de Alcoy también ha renovado las bicicletas de Spinning del Eduardo Latorre. El total de bicicletas actual es de 25. Ha adquirido 13 con un presupuesto de 20.549 euros y la adquisición de 12 las restantes, con un coste de 18.900 euros que serán a cargo del presupuesto de este año. En total, la renovación supondrá una inversión de casi 40.000 euros. Y este verano, también se actuó en el complejo remodelando por completo la sauna finlandesa, mejorando los sistemas de desinfección de esta área, que tiene un gran uso por parte de los usuarios del recinto.