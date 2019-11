The examples populate this alert with dummy content

PROMOCIÓN POLÉMICA El Ayuntamiento invierte 40.000 euros en la campaña Viure al Centre Guanyar Alcoi considera desmesurado este gasto del que ha informado el gobierno en el pleno - Uno de los aspirantes defiende que el objetivo del concurso es dar a conocer a los jóvenes las ventajas de vivir en el Centro, lejos de ser un 'reality-show' miércoles, 06 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (06/11/2019) El Ayuntamiento invierte 40.000 euros en la campaña de la casa del centro según ha reconocido el gobierno local a preguntas de Guanyar Alcoi. La plataforma denuncia lo desmesurado de este gasto. La concejalía de Comercio ha invertido 17.182 euros en el diseño de la campaña, a los que sumar 9.861 por la construcción de la casa, 6.050 euros en su revestimiento, 1.764 por la rampa de acceso y 2.087 euros en interiorismo. Para la promoción, el gasto ha sido de 726 euros por la labor del comunity mànager, 1.328 euros por las banderolas publicitarias, 74 euros por los roll ups y 723 euros por otros gastos. No está incluida en esta cantidad el premio de un año de alquiler de una vivienda en el Centro que corre a cargo de una promotora local. Estas fueron las cifras aportadas por la concejal de Comercio, Vanessa Moltó, a preguntas de Guanyar en el pleno. Su portavoz, Sandra Obiol, ve desmesurado este gasto a la vista de que a partidas relacionadas con el Centro se dedique mucho menos dinero como por ejemplo los 15.000 euros dedicados a la rehabilitación de fachadas del casco histórico. Obiol pide que se actúe en dar facilidades reales a los jóvenes para acceder a la vivienda en general y en especial en el Centro. Uno de los aspirantes a conseguir un año gratis de alquiler en una vivienda del casco antiguo, un joven estudiante del Campus de Alcoy de la Politècnica, Eduardo Sanchez Martínez, ha explicado en Hoy por Hoy a Àngels Barceló, que lejos de ofrecer tele realidad, el objetivo principal es dar a conocer entre los jóvenes las ventajas de vivir en el Centro, pues no existen cámaras dentro de la casa, sino que toda la atención del concurso son las actividades que se realizan fuera de ella relacionadas con comercios o lugares de este barrio histórico de la ciudad.