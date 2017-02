The examples populate this alert with dummy content

ORDENANZA El Ayuntamiento lanzará una campaña de sensibilización para los consumidores de terrazas El objetivo es transmitir el mensaje de que el ocio no está reñido con el respeto a los vecinos para evitar los ruidos excesivos, entre otros./ El Ayuntamiento autorizó el año pasado 103 veladores miércoles, 08 de febrero de 2017 El Ayuntamiento está trabajando en una campaña informativa de sensibilización para los consumidores de terrazas y bares prevista para cuando termine el invierno. La Comisión de seguimiento de la ordenanza de dominio público tiene previsto reunirse a principios del mes que viene. En el último encuentro en el mes de septiembre, al terminar la campaña de 2016, se decidió no hacer ninguna modificación de la ordenanza aprobada en 2014 por el Gobierno Municipal para regular el uso de veladores y terrazas en la calle y conjugar las necesidades de hosteleros y de vecinos. Lo que sí se acordó era realizar una campaña informativa de sensibilización que recuerde a aquellos usuarios que están en una mesa en la calle que se puede conjugar el ocio con el respeto a los vecinos, evitando los ruidos excesivos, colocar mesas en lugares que no permiten el paso de carritos o personas con movilidad reducida y otros comportamientos que perjudican la convivencia. 103 veladores En 2016 se autorizaron desde el Departamento de Licencias y Aperturas del Ayuntamiento de Alcoy un total de 103 veladores, 56 renovados del año anterior y 47 nuevos autorizados. Por barrios, Santa Rosa tiene autorizados 30 veladores, Zona Norte y Centro 25 cada uno, el Eixample tiene 13, la Zona Alta 5, 4 Batoy y 1 el Polígono Industrial Cotes Altes.