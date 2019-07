The examples populate this alert with dummy content

ALCOY El Ayuntamiento licita las obras del Pla Edificant en cuatro colegios por 820.629 € Las mejoras se realizarán en el Romeral, Sant Vicent, Horta Major y Tomàs Llacer a partir de otoño miércoles, 17 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (17/07/2019) El Ayuntamiento de Alcoy licita las obras del Pla Edificant en el Romeral, Sant Vicent, Horta Major y el Tomás Llàcer por un importe total de 820.629 euros. La actuación de Sant Vicent se centra en crear una nueva instalación para la biblioteca, almacenes en zona deportiva y la sustitución de los ventanales en un plazo de ejecución de dos meses. En el Romeral está previsto una cubierta en el patio y pista de juegos del edificio de primaria, la habilitación de la sala de profesores en la antigua almazara de la masía original y la sustitución de las calderas de gasoil por gas con una inversión de más de 238.000 euros y un plazo de ejecución de 8 meses. En Horta Major, también, se instalará una caldera de gas por un importe de más de 123.000 euros y un plazo previsto de 2 meses. Y en el Tomás Llácer se construirá una pérgola en el patio, se realizará la adecuación del edificio existente mediante la instalación de la ventilación de las aulas, de dos juegos adaptados y pintar la planta baja por 185.000 euros. Alberto Belda, edil de Educación, indica que "estamos contentos porque comenzamos con la licitación. La próxima semana está previsto que salga las licitaciones de las direcciones de obra con lo que durante la primera quincena de agosto podremos saber cuáles son las empresas que realizarán cada una de las obras". A partir de ese momento, "tenemos previsto sentarnos con los representantes de las empresas para planificar cuando comienzan los trabajos en los centros". El edil avanza que van a intentar que los trabajos de adecuación y mejora molesten lo menos posible en el inicio escolar. "Intentaremos adaptarnos para no molestar en las clases de cada centro y poder ejecutar las obras durante el 2019". Anuncia que en unos días también se licitarán las obras para la Escuela Oficial de Idiomas y sigue en marcha el proyecto destinado para el instituto Andreu Sempere.