The examples populate this alert with dummy content

MOVILIDAD El Ayuntamiento limita el acceso de vehículos a la Font Roja en Semana Santa y Pascua El Consistorio habilitará un servicio especial de autobús a la Font Roja desde el viernes hasta el lunes con desplazamientos cada media hora miércoles, 12 de abril de 2017 El Ayuntamiento restringe el acceso de vehículos a la Font Roja. El servicio especial de autobús comienza el viernes santo y termina el lunes de Pascua. El horario arranca a las 11 de la mañana y finaliza a las seis de la tarde, desde el Cementerio Municipal, y desde la Font Roja de 11.30 horas hasta las 18.30. Habrá autobús cada treinta minutos, a excepción de la pausa entre la 13.30 y las 16.00, cuando se interrumpirá el servicio. ¿El objetivo? Descongestionar el tráfico y fomentar la seguridad en unos días en que el paraje espera recibir más visitas que las habituales.